Австрия отказалась поставлять оружие на Украину
Вена не будет поставлять оружие Киеву, а также финансировать его поставки. Об этом заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в испанском Толедо, сообщает «МК».
Он подчеркнул, что позиция альпийской республики в этом вопросе осталась прежней.
«Это наш нейтральный статус», - отметил австрийский министр.
Вместе с тем, он добавил, что его страна осуждает действия Москвы по ситуации на Украине.
Шалленберг также не поддержал выделение дополнительных 20 миллиардов долларов в Европейский фонд мира. По его словам, вначале следует обсудить необходимость такого шага, а также на что эти средства буду расходоваться.
Ранее в Австрии заявили об отсутствии альтернатив российскому газу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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