Австрия отказалась поставлять оружие на Украину

Он подчеркнул, что позиция альпийской республики в этом вопросе осталась прежней.

«Это наш нейтральный статус», - отметил австрийский министр.

Вместе с тем, он добавил, что его страна осуждает действия Москвы по ситуации на Украине.

Шалленберг также не поддержал выделение дополнительных 20 миллиардов долларов в Европейский фонд мира. По его словам, вначале следует обсудить необходимость такого шага, а также на что эти средства буду расходоваться.

Ранее в Австрии заявили об отсутствии альтернатив российскому газу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

