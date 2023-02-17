Австрийский политик: Запад должен сделать первый шаг к миру с Россией
Западу необходимо сделать все для того, чтобы положить конец боевым действиям на Украине, а не поставлять Киеву все больше оружия. Об этом заявила австрийский политик Сахра Вагенкнехт, слова которой приводит издание Exxpress.
Она отметила, что Западу следовало бы сделать серьезное предложение президенту России Владимиру Путину. В частности, указала Вагенкнехт, можно было бы проявить готовность к компромиссу по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поставки вооружений Киеву и дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине могут происходить параллельно. По его мнению, военная помощь не противоречит дипломатическому пути, сообщает НСН.
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