Австралия направит Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster

Австралия передаст Украине ещё 30 бронетранспортеров Bushmaster. Об этом на саммите в Вильнюсе объявил глава австралийского правительства Энтони Албаниз, сообщает ABC News.

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Как отмечается, заявление о поставках Киеву премьер-министр Австралии сделал сразу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Албаниз отметил, что украинские военные высоко оценили эти машины, которые используются ими для переброски военнослужащих, для медицинской помощи раненым, патрулирования, а также как мобильные пункты размещения командования.

До этого Канберра поставила Киеву 90 таких бронемашин.

Ранее МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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