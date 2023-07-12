Австралия направит Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster

Как отмечается, заявление о поставках Киеву премьер-министр Австралии сделал сразу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Албаниз отметил, что украинские военные высоко оценили эти машины, которые используются ими для переброски военнослужащих, для медицинской помощи раненым, патрулирования, а также как мобильные пункты размещения командования.

До этого Канберра поставила Киеву 90 таких бронемашин.

Ранее МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

