Австралия направит Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster
Австралия передаст Украине ещё 30 бронетранспортеров Bushmaster. Об этом на саммите в Вильнюсе объявил глава австралийского правительства Энтони Албаниз, сообщает ABC News.
Как отмечается, заявление о поставках Киеву премьер-министр Австралии сделал сразу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Албаниз отметил, что украинские военные высоко оценили эти машины, которые используются ими для переброски военнослужащих, для медицинской помощи раненым, патрулирования, а также как мобильные пункты размещения командования.
До этого Канберра поставила Киеву 90 таких бронемашин.
Ранее МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
- Австралия направит Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster
- В ООН заявили о пытках при задержании гражданских на Украине
- «Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на Суперкубке в Казани
- Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона «Авангард»
- СМИ: Елена Исинбаева переехала на Канарские острова
- Три месячные нормы осадков выпали на Кубани в ночь на среду
- На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв
- «Киев проиграл»: Депутат Журавлев подвел итоги саммита НАТО для Украины
- МВД Белорусии: Спецназ будет тренироваться вместе с ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru