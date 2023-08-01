AT: Байден одной фразой указал Зеленскому его место

Глава Белого дома Джо Байден публично указал президенту Украины Владимиру Зеленскому его место, написал в статье для портала American Thinker (AT) обозреватель Александер Марковски.

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Журналист напомнил о реакции Байдена на недовольство Зеленского решением не приглашать Украину к членству в НАТО в ходе саммита альянса в Вильнюсе.

«Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами», - заявил американский лидер.

По мнению Марковски, Зеленский «осмелился повысить голос на своих феодалов». Обозреватель полагает, что глава Белого дома указал Зеленскому на безысходность положения Киева и его зависимость от Запада.

Посол США на Украине Бриджет Бринк ранее сообщила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны американских властей превысил $20 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден

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