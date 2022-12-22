«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук», — цитирует дипломата Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов указал, что лидер США и Украины по сути объявили о необходимости продолжения «войны по доверенности» против России.

Как отметил посол, визит Зеленского показал, что Вашингтон и Киев не готовы к миру и нацелены на конфликт, гибель военных и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона», пишет «Свободная пресса».

Антонов добавил, что появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия якобы не хочет мирного решения конфликта, лживы, отмечает РЕН ТВ.

