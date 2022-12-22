Антонов заявил, что визит Зеленского в США показывает неготовность Киева к миру

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США подтверждает, что Вашингтон и Киев не готовы к мирному завершению конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Зеленский сообщил, что означает его визит в США

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук», — цитирует дипломата Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов указал, что лидер США и Украины по сути объявили о необходимости продолжения «войны по доверенности» против России.

Как отметил посол, визит Зеленского показал, что Вашингтон и Киев не готовы к миру и нацелены на конфликт, гибель военных и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона», пишет «Свободная пресса».

Антонов добавил, что появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия якобы не хочет мирного решения конфликта, лживы, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Российское ПосольствоВладимир ЗеленскийУкраинаСШААнатолий Антонов
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