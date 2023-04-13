Антонов: США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова

США все еще не выдали разрешение на прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на мероприятия ООН, а также не обеспечили визы для российской делегации. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН

Дипломат призвал США «безотлагательно» выдать визы дипломатам и журналистам из России, отмечает телеканал «360».

«Их [виз] невыдача - нарушение обязательств ... Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского посольства.

По словам посла, подобные действия препятствуют полноценному функционированию организации.

Дипломат также отметил, что вокруг спецборта Лаврова складывается «непонятная ситуация». Российская сторона ожидает от США оперативной выдачи разрешения на пролет самолета без каких-либо ограничений, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНСШАМИД РФАнатолий АнтоновСергей Лавров

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