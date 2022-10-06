Антонов: Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными

Власти России и Соединенных Штатов по согласованным каналам осуществляют переговоры об обмене заключенными, сообщил эфире «Первого канала» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Белый дом настаивает на немедленном обмене заключенными с РФ

«Мы исходим из того, что в этой области необходимо действовать в спокойном, профессиональном ключе», — сказал дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывает Москву принять сделанные ранее предложения по обмену заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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