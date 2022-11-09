Антонов рассказал о поступающих сотрудникам посольства РФ в США угрозах

«Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей», — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Антонов отметил, что у ворот посольства проводятся митинги, в частности, демонстранты пытались заблокировать вход приглашенным на прием в честь Дня России, пишет RT. Посол подчеркнул, что он лично сталкивался с угрозами.

«Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно», — указал дипломат.

Кроме того, Антонов рассказал, что Государственный департамент США нередко без объяснения причин запрещает дипломатам из РФ покидать Вашингтон. Как отметил посол, американские власти постоянно придумывают все новые рестрикции. Антонов сравнил дипмиссию с передовой, требующей от сотрудников высокой доли ответственности, пишет РИА ФАН.

