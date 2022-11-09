Антонов рассказал о поступающих сотрудникам посольства РФ в США угрозах
Сотрудникам посольства России в США и членам их семей поступают угрозы, работу дипмиссии пытаются заблокировать. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей», — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.
Антонов отметил, что у ворот посольства проводятся митинги, в частности, демонстранты пытались заблокировать вход приглашенным на прием в честь Дня России, пишет RT. Посол подчеркнул, что он лично сталкивался с угрозами.
«Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно», — указал дипломат.
Кроме того, Антонов рассказал, что Государственный департамент США нередко без объяснения причин запрещает дипломатам из РФ покидать Вашингтон. Как отметил посол, американские власти постоянно придумывают все новые рестрикции. Антонов сравнил дипмиссию с передовой, требующей от сотрудников высокой доли ответственности, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-2 под Костромой
- СМИ: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря
- Умер генерал-полковник Виктор Черкесов
- Боец Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»
- МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
- Антонов рассказал о поступающих сотрудникам посольства РФ в США угрозах
- СМИ: Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития
- Стремоусов: Российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку
- СМИ прогнозируют победу республиканцев в борьбе за палату представителей
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru