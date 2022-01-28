Антонов назвал заявления Госдепа о «репрессиях» в Чечне вмешательством в дела России

Ранее в Госдепартаменте выразили обеспокоенность сообщениями о «похищениях и произвольных задержаниях» в Чечне, пишет Газета.ру.

«Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Как отметил посол, Вашингтону, прежде чем «заниматься нравоучениями», следует улучшать собственные «каноны демократии» в вопросах прав человека.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление Госдепа, раскритиковал американское внешнеполитическое ведомство и посоветовал ему научиться соблюдать права человека, напоминает RT.

«Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия», — подчеркнул Кадыров.

