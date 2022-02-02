Антонов назвал лживыми обвинения США в использовании Россией химоружия и «захвате» стран
Обвинения в использовании «химического оружия» и «захвате» других государств в адрес России безосновательны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводит диппредставительство на своей странице в Facebook.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Россия якобы использует «химическое оружие» и совершает «многочисленные захваты» других государств, напоминает Газета.ру.
Антонов назвал заявление представителя американской администрации в корне лживым и направленным на «демонизацию» России в глазах США и мирового сообщества. Посол указал, что Вашингтон не подкрепил свои обвинения ни одним доказательством. Кроме того, дипломат напомнил, что США — единственная страна, не ликвидировавшая национальные арсеналы химического оружия, отмечает РЕН ТВ.
«Обвинения в наш адрес в "захвате" других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — подчеркнул Антонов.
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