Антонов допустил, что формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций
Новые санкции США в отношении России — «повторение уже неоднократно пройденного», Вашингтон таким образом пытается отпугнуть партнеров от рынка РФ и запутать экспертов и общественность. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В пятницу США представили очередной пакет антироссийских санкций, которые затронули более 200 физических и юридических лиц, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Антонов, Москва не находится под «колпаком ограничений» и на деле доказала способность справиться с рестрикциями.
При этом дипломат допустил, что Соединенные Штаты стремятся надавить не только на Россию, но и на развивающиеся страны.
«Неужели администрация не понимает, что ... бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru