Антонов допустил, что формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций

В пятницу США представили очередной пакет антироссийских санкций, которые затронули более 200 физических и юридических лиц, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Антонов, Москва не находится под «колпаком ограничений» и на деле доказала способность справиться с рестрикциями.

При этом дипломат допустил, что Соединенные Штаты стремятся надавить не только на Россию, но и на развивающиеся страны.

«Неужели администрация не понимает, что ... бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.

