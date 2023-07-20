Анкара продолжит консультации с Россией, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки

Анкара продолжит консультации с российским руководством, ООН и Украиной о возможности возобновления зерновой сделки. Об этом заявили в Минобороны Турции, сообщает агентство IHA.

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В турецком оборонном ведомстве также выразили надежду на продолжение черноморской инициативы и преодоление российско-украинского кризиса посредством переговоров.

Ранее российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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