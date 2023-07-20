Анкара продолжит консультации с Россией, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки
20 июля 202314:01
Анкара продолжит консультации с российским руководством, ООН и Украиной о возможности возобновления зерновой сделки. Об этом заявили в Минобороны Турции, сообщает агентство IHA.
В турецком оборонном ведомстве также выразили надежду на продолжение черноморской инициативы и преодоление российско-украинского кризиса посредством переговоров.
Ранее российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru