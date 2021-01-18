Amnesty International: Навальный - узник совести

Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что после задержания российского оппозиционера Алексея Навального в Москве считает его узником совести.

В Amnesty International призвали к немедленному и безусловному освобождению политика, следует из сообщения на сайте организации. Там говорится, что российские власти задержанием хотят заставить Навального замолчать. «Его задержание только подчеркивает необходимость расследования подозрений в отравлении государственными агентами, действующими по высочайшим указаниям»,— следует из сообщения правозащитной организации.

Amnesty International призывает немедленно освободить сторонников оппозиционного политика и журналистов, задержанных в аэропорту «Внуково».

В МИД Франции прокомментировали задержание Алексея Навального

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел Евросоюза вопрос о санкциях после задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:ОппозицияЗадержаниеАлексей Навальный
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