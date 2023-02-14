Американский разведчик рассказал о «неожиданном подарке» России от США
Запад своими агрессивными заявлениями преподнес «подарок» России. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — отметил Риттер на своем YouTube-канале.
Офицер считает, что после распада СССР Вашингтон и его союзники показывали расположенность к Москве, но в реальности «смотрели на русских, как на поверженного противника».
По словам Риттера, западные страны призывали РФ «довериться капитализму». Однако агрессивными действиями и давлением на Москву Запад подтвердил правильность курса Кремля, и России не стоит надеяться на нормальный диалог с оппонентом.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США решили сражаться с Россией для уничтожения и потенциального расчленения страны, встав на «чрезвычайно опасный путь борьбы и конфронтации».
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