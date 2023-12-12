Алиева выдвинули кандидатом в президенты на внеочередных выборах в Азербайджане

Скандал с грамотами с символикой Украины в детском саду Хабаровска закончился увольнениями В Ингушетии пропали несколько сотен литров изъятого полицейскими пива Китай обогнал Европу по выпуску автомобилей в два раза Туристам напомнили о штрафах за плевки в некоторых странах и российских регионах