Алиева выдвинули кандидатом в президенты на внеочередных выборах в Азербайджане
Президента Азербайджана Ильхама Алиева выдвинули кандидатом на пост главы государства на внеочередных выборах. Об этом сообщил зампред – руководитель центрального аппарата правящей в республике партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов, передает РИА Новости.
Ранее Алиев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля следующего года, напоминает RT. По закону действующий глава республики, который занимает свой пост с 2003 года, может участвовать в борьбе за президентское кресло, отмечает «Свободная пресса».
«Кандидатом правящей партии ... на внеочередных президентских выборах ... станет Ильхам Алиев», — указал Будагов.
Правление «Ени Азербайджан» планирует доработать план мероприятий в связи с грядущими выборами.
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