Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с визитом в Россию, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Белорусский борт номер один уже в России», - говорится в сообщении.
Александр Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи, которая пройдёт 15 сентября, лидеры намерены обсудить международную и региональную проблематику, совместные задачи в экономике, в том числе в сфере импортозамещения.
Ранее Путин поздравил Лукашенко с днём рождения, отметив, что президент Белоруссии долгие годы трудится на благо братского белорусского народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru