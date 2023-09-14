Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию

«Белорусский борт номер один уже в России», - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи, которая пройдёт 15 сентября, лидеры намерены обсудить международную и региональную проблематику, совместные задачи в экономике, в том числе в сфере импортозамещения.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с днём рождения, отметив, что президент Белоруссии долгие годы трудится на благо братского белорусского народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».