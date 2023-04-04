Акция протеста проходит у посольства США в России

Тысяча активистов «Молодой гвардии Единой России» вышли на протест у здания посольства США в Москве, сообщает РИА Новости.

В акции участвуют также активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства». Протест приурочен ко дню основания НАТО.

«НАТО, вы спонсоры терроризма… Мы не забудем и не простим», - заявил лидер МГЕР Антон Демидов.

Он отметил, что военный блок стоит за терактами в Брянской области, убийствами военных корреспондентов.

Ранее в МИД России заявили, что придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.



