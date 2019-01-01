Актер Соколов стал самым известным кандидатом в Мосгордуму
Актер и режиссер Андрей Соколов стал самым узнаваемым кандидатом в депутаты Мосгордумы среди претендентов от 43-го избирательного округа российской столицы. Об этом рассказал сам актер со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Как сообщает РИА Новости, согласно социсследованию, 54% жителей трёх районов округа - Арбата, Пресненского и Хамовников - положительно отзываются о профессиональной и общественной деятельности Соколова.
У этого кандидата также оказался самый низкий антирейтинг — всего 9%. В тройку лидеров по известности также вошли кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин (антирейтинг — 24%) и независимый кандидат Любовь Соболь (антирейтинг — 23%).
Участники опроса также ответили на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы в бюллетене было всего два кандидата. В случае Соколова и Митрохина, 48% выбирают актёра, 25% - представителя «Яблока». Если выбор надо сделать между Соколовым и Соболь, москвичи также отдают предпочтение Народному артисту России – 47% против 29%.
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