Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение попытки покушения на себя
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя, предотвращенную ФСБ России. Об этом руководитель республики написал в Telegram.
Ранее ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова, правоохранители задержали россиянина, который планировал взорвать машину политика, пишет RT. Злоумышленника завербовала Служба безопасности Украины.
Аксенов поблагодарил сотрудников российской спецслужбы за предотвращение покушения и выразил уверенность, что заказчики преступления «будут найдены и наказаны».
«А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО (специальной военной операции. - НСН), поставленные президентом. Так и будет», — подчеркнул глава Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru