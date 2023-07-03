Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение попытки покушения на себя

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя, предотвращенную ФСБ России. Об этом руководитель республики написал в Telegram.

ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова

Ранее ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова, правоохранители задержали россиянина, который планировал взорвать машину политика, пишет RT. Злоумышленника завербовала Служба безопасности Украины.

Аксенов поблагодарил сотрудников российской спецслужбы за предотвращение покушения и выразил уверенность, что заказчики преступления «будут найдены и наказаны».

«А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО (специальной военной операции. - НСН), поставленные президентом. Так и будет», — подчеркнул глава Крыма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеКрымФСБСергей Аксенов

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