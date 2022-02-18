Аксенов не поверил, что Киев не нападет на Донбасс

Глава республики Крым Сергей Аксенов усомнился в том, что Киев не нападет на Донбасс, сообщает ряд СМИ.

«Резкая эскалация!» В ЛНР обвинили Киев и Вашингтон в десятках обстрелов в Донбассе

Он призвал не верить министру обороны Украины Алексею Резникову, который раньше говорил, что страна не собирается осуществлять силовые действия в отношении ДНР, ЛНР и Крыма.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:НападениеДонбассУкраинаКрымСергей Аксенов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры