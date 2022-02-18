Аксенов не поверил, что Киев не нападет на Донбасс
Глава республики Крым Сергей Аксенов усомнился в том, что Киев не нападет на Донбасс, сообщает ряд СМИ.
Он призвал не верить министру обороны Украины Алексею Резникову, который раньше говорил, что страна не собирается осуществлять силовые действия в отношении ДНР, ЛНР и Крыма.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.
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