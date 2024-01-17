Агитация в СМИ перед президентскими выборами начнется 17 февраля
Агитация в СМИ в рамках избирательной кампании в преддверии выборов президента России стартует 17 февраля. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Он (период агитации. — НСН) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до первого дня голосования», — цитирует Памфилову РИА Новости.
Агитация завершается 14 марта. Кандидат может распространять соответствующие материалы, если он предварительно оплатил их за счет средств избирательного фонда. При этом до начала распространения агитационные материалы необходимо представить в избирательную комиссию.
Выборы президента России состоятся 17 марта, голосование пройдет с 15 по 17 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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