«Аэрофлот» 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию из-за проведения технических работ. Об этом сообщает авиакомпания.

Отмечается, что техработы начнут проводить с 2 ночи 26 октября. При этом регистрация в аэропорту будет по-прежнему доступна без ограничений.

Также компания временно остановит продажу субсидированных перевозок на сайте и в своем мобильном приложении. Покупка билетов доступна в офисах продаж.











