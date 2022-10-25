«Аэрофлот» 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию из-за проведения технических работ. Об этом сообщает авиакомпания.

Отмечается, что техработы начнут проводить с 2 ночи 26 октября. При этом регистрация в аэропорту будет по-прежнему доступна без ограничений.

Также компания временно остановит продажу субсидированных перевозок на сайте и в своем мобильном приложении. Покупка билетов доступна в офисах продаж.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры