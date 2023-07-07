Администрация США опровергла сообщения о тайных переговорах с РФ
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ответил на вопрос журналистов о том, ведет ли Вашингтон с Москвой тайные переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Салливан заявил, что опубликованная в ряде СМИ информация о секретных переговорах России и США не соответствует действительности. Тайных контактов между двумя сторонами нет, заверил он.
«В данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило», - подчеркнул советник президента США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что в Кремле не видят перспектив для переговоров с Украиной. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога для урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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