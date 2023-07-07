Администрация США опровергла сообщения о тайных переговорах с РФ

Салливан заявил, что опубликованная в ряде СМИ информация о секретных переговорах России и США не соответствует действительности. Тайных контактов между двумя сторонами нет, заверил он.

«В данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило», - подчеркнул советник президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что в Кремле не видят перспектив для переговоров с Украиной. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога для урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

