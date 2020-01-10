Абхазский суд отменил итоги президентских выборов

Выборы в Абхазии состоялись в сентябре 2019 года. По итогам второго тура победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба с 47,39% голосов. Оппонента Хаджимбы Алхаса Квицинию поддержали 46,19% избирателей.

В ходе продолжающихся протестов в регионе митингующие требуют отставки Хаджимбы и проведения новых выборов. Накануне сообщалось, что Хаджимба отказался покидать свой пост.

