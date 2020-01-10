Абхазский суд отменил итоги президентских выборов
Абхазский суд признал недействительными итоги президентских выборов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому результаты выборов оставались в силе. Также суд постановил назначить проведение новых выборов.
Выборы в Абхазии состоялись в сентябре 2019 года. По итогам второго тура победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба с 47,39% голосов. Оппонента Хаджимбы Алхаса Квицинию поддержали 46,19% избирателей.
В ходе продолжающихся протестов в регионе митингующие требуют отставки Хаджимбы и проведения новых выборов. Накануне сообщалось, что Хаджимба отказался покидать свой пост.
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