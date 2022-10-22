Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел. Об этом сообщили в МИД республики.
«Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой», - отмечается в сообщении.
Как указали в МИД, механизм нацелен на разработку торгово-экономических и гуманитарных проектов и их реализацию.
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