Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций

Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел. Об этом сообщили в МИД республики.

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«Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой», - отмечается в сообщении.

Как указали в МИД, механизм нацелен на разработку торгово-экономических и гуманитарных проектов и их реализацию.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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