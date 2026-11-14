Жилой комплекс для реализации программы реновации построят в СЗАО Москвы

Два корпуса жилого комплекса для программы реновации появятся в Северо-Западном административном округе Москвы. Проект строительства на земельном участке 25/1 по проспекту Маршала Жукова согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Выдано положительное заключение государственной экспертизы по проекту комплекса из двух жилых корпусов для реализации программы реновации в районе Хорошево-Мневники. Его планируют построить на земельном участке площадью 0,4 гектара на месте расселенной пятиэтажки 1959 года. В новостройке запроектирована 231 квартира, в том числе четыре – с учетом потребностей маломобильных граждан», – рассказал Щербаков.



Новосёлы въедут в квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой и электроплитами. В целях энергосбережения лифтовые холлы будут отделены от входных групп двойными тамбурами. Входы в подъезды и места общего пользования запроектированы на уровне земли, без ступеней и порогов, что удобно для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.



На первых этажах зданий со временем откроются коммерческие объекты, под которые отведено почти 700 квадратных метров. На придомовой территории после завершения строительных работ разобьют газоны, обустроят места для отдыха, установят оборудование для спортивной и двух детских площадок.



Отмечается, что жилой комплекс будет построен в районе с развитой инфраструктурой, где есть с образовательные и медицинские учреждения, в шаговой доступности станция метро «Народное Ополчение» и остановки наземного транспорта.

