Загрутдинов: Заканчиваются монолитные работы 3-го этажа картинной галереи Василия Нестеренко

Завершается возведение монолитных конструкций третьего этажа в государственной картинной галере Василия Нестеренко, заявил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что постройка четырехэтажной картинной галереи в рамках адресной инвестиционной программы ведется в Савеловском районе. Ее площадь – более пяти тысяч квадратных метров.

«Работы по возведению картинной галереи начались в этом году. Строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Менее чем за два года нам предстоит построить новый объект культуры, который будут посещать москвичи и гости столицы. Работы планируется завершить в 2025 году», – сообщил Загрутдинов.

Сейчас в здании ведут работы по гидроизоляции подземной части сооружения. Объект планируют оформить в классическом стиле, интерьер создадут на стыке стилей ампира, модерна и неоклассики.

Объект расположен на Бутырской улице, здание вмещает одновременно 400 человек. Здесь разместят коллекции работ художника действительного члена Российской академии художеств Василия Нестеренко. Здание планируют поделить на три зоны: фондохранилище, экспозиционно-выставочную зону и реставрационные мастерские.

