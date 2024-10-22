В районе Преображенское проведут капремонт центра госуслуг «Мои документы»

В районе Преображенское капитально отремонтируют центр госуслуг на улице Малая Черкизовская, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Речь идет о четырехэтажном нежилом доме 1965 года, уточнил Щербаков.

«Работы будут проведены в помещениях, занимаемых центром госуслуг “Мои документы”, а также снаружи здания», – рассказал он.

В МФЦ поменяют напольное покрытие, сделают чистовую отделку и установят подвесные потолки. Помимо этого, рабочие отремонтируют и заменят инженерные коммуникации и сантехнические приборы.

Снаружи объекта поменяют облицовку и ограждение.

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ФОТО: mos.ru

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