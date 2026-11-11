В Москве дали старт строительству магистрали от ТТК до Севастопольского проспекта

Минстрой России выдал разрешение на строительство в рамках первого этапа масштабного дорожного проекта, который свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) в районе улицы Трофимова с Севастопольским проспектом, сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.



Новая скоростная трасса протяженностью порядка 13 километров протянется от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта в районе улицы Дмитрия Ульянова. Она создаст дополнительную транспортную связь между южными и юго-западными районами столицы, существенно разгрузив существующую дорожную сеть.



Проект, который реализуется в рамках концессии, включает возведение 16 сложных искусственных сооружений. В частности, строителям предстоит перекинуть новый мост через Москву-реку, проложить тоннель под путями Павелецкого направления Московской железной дороги, а также построить сеть эстакад, путепроводов и подземных пешеходных переходов. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Инвестором выступает «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».



К основным строительно-монтажным работам концессионер приступит после прохождения госэкспертизы на последующие этапы проекта и оформления необходимой документации. Завершить строительство магистрали и запустить по ней движение планируется в 2029 году.

