Капитальный ремонт проведут в трех многоквартирных домах на востоке Москвы в районе Гольяново. О согласовании проекта сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здания 1978–1991 годов постройки находятся на Уссурийской и Байкальской улицах.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта трех жилых домов в районе Гольяново. Согласно документации, во всех зданиях предусмотрены обновление фасадов, входных групп и лоджий, а также замена дверей и окон. Кроме того, проекты содержат индивидуальные списки работ для каждого объекта», – утончил глава комитета.

Проект, в том числе, предусматривает ремонт наружных стен и цоколей, лоджий, обновление стен, крылец и козырьков входных групп. В всех трёх зданиях заменят двери в подъездах и технических помещениях, а также установят новые окна и витражные блоки в местах общего пользования.

В двух корпусах на Байкальской улице также модернизируют инженерные коммуникации. В рамках ремонта дома на Уссурийской улице дополнительно проведут комплексную работу на крыше.

