Согласован проект капремонта многоэтажного дома на Новослободской улице
Многоквартирный дом на Новослободской улице в центре Москвы, который был построен более 40 лет назад, капитально отремонтируют. Проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Государственную экспертизу прошел проект капитального ремонта двенадцатиэтажного жилого дома 1985 года постройки в Тверском районе. Согласованная документация предусматривает модернизацию инженерных систем здания с последующим локальным ремонтом в местах прохождения коммуникаций, а также обновление кровли и помещений технического этажа», – раскрыл детали глава Комитета.
В ходе работ в корпусе по адресу Новослободская улица, 46 проведут замену систем противопожарного водопровода и мусоропровода, стояков водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Затем в местах общего пользования и квартирах запланирован локальный восстановительный ремонт.
Кроме того, заменят покрытие крыши, надстроек и парапетов, установят новое ограждение, отремонтированы лестницы, установят металлические противопожарные двери в технических проходах, а в тамбурах и коридорах - металлические с остеклением.
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