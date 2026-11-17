По его словам, ежегодно в московских судах разных инстанций рассматривают свыше трёх млн различных дел. Участие в заседаниях принимают миллионы жителей города. В настоящее время сотрудники работают в зданиях, построенных больше 100 лет назад, при этом нагрузка на эти суды остаётся высокой.

Градоначальник отметил, что правительство Москвы не может оставаться в стороне и уже несколько лет, по согласованию с Верховным судом Российской Федерации, реализует программу строительства зданий судов. Она направлена на обеспечение современных условий осуществления правосудия, а также на создание комфорта для всех участников судебных процессов.

Строительство восьмиэтажного здания с подземным этажом в Таможенном проезде стартовало в 2025 году. Уже завершено возведение конструктива надземной части здания. Специалисты приступили к устройству наружных инженерных сетей и подготовительным работам к монтажу декоративного фасада. В настоящее время готовность объекта составляет 45%.

Работа идёт быстро благодаря сборно-монолитной технологии, которая заключается в доставке железобетонных конструкций с завода на строительную площадку уже готовыми к монтажу. Общая доля готовых конструктивных элементов составила около 80 процентов. В их числе балки, колонны, ригели, лестничные марши, внутренние и наружные стеновые панели.

Мэр рассказал, что в новом здании будут две секции с тремя обособленными входными группами. Планировка предусматривает чёткое разделение потоков — на посетителей, судей и сотрудников аппарата суда, а также лиц, содержащихся под стражей, и конвоя. Будут обустроены 36 залов судебных заседаний, в оснащение войдёт всё необходимое для безопасности и безбарьерной среды.

«После переезда площадь Таганского и Лефортовского районных судов увеличится в 4,5 раза», - написал Собянин.

Запланировано также комплексное благоустройство прилегающей территории. Оно включает установку автоматических въездных ворот, размещение скамеек, урн, велопарковки, навесов у входных групп и организацию парковочных мест. Для посетителей обустроят зону отдыха. Вдоль проездов и пешеходных дорожек будут установлены светодиодные светильники на металлических опорах.

За последние годы в Москве были открыты новые просторные здания для восьми районных судов. Всего планируется ремонт 80 зданий судебной системы. Работы кже завершены в 44 из них.

