Собянин: Здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

Он рассказал, что в рамках программы «по сути, создаются новые здания». Пример такой реконструкции — школа № 236 имени Героя СССР Г.И. Щедрина. Трёхэтажное здание на Клязьминской улице было построено в 1982 году. Его полная реконструкция стартовала в 2025-м.

В рамках работ специалисты обновили основные конструкции, инженерные коммуникации и интерьеры, а также благоустроили территорию возле школы. В обновленном здании были оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства с трансформируемыми перегородками, современная медиатека с зонами для индивидуальной и групповой работы, лабораторно‑исследовательский комплекс, многофункциональное многосветное пространство, спортивный и гимнастический залы, а также уютный обеденный зал.

На пришкольной территории после реконструкции появится многофункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол, а также гимнастическая площадка, площадка для подвижных игр и место для отдыха. Были установлены опоры освещения, оборудована система видеонаблюдения, парковка для велосипедов и самокатов.

Свои двери обновлённое здание школы № 236 распахнет 1 сентября 2026 года. Учиться здесь будут дети с первого по 11‑й класс. Особое внимание в образовательном учреждении будет уделено инженерно‑техническим дисциплинам - математике, физике и информатике. Кроме того, здесь продолжится реализация городских образовательных проектов, таких как «ИТ‑вертикаль», «Естественно‑научная вертикаль» и «Математическая вертикаль», а также программ предпрофессионального образования «ИТ‑класс в московской школе» и «Инженерный класс в московской школе».

Для подготовки школьников к осознанному выбору профессии учебное заведение активно сотрудничает с крупными московскими вузами. В их числе Московский госуниверситет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский педагогический госуниверситет, Госуниверситет просвещения, Финансовый университет при правительстве РФ, Академия гражданской защиты МЧС России и другие.

В состав школы № 236 входят четыре школьных и шесть дошкольных зданий, в которых обучаются 3 944 ребенка. Трудовой коллектив насчитывает 330 сотрудников. Школа работает с общеобразовательными программами по четырем уровням образования: дошкольному, начальному общему, основному общему и среднему общему.

