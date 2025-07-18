Собянин сообщил об открытии после реконструкции филиала поликлиники № 46

Филиал № 1 городской поликлиники № 46 на улице Казакова в Басманном районе Москвы заработал после реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Теперь можно получить консультацию самых востребованных специалистов и пройти большую часть обследований рядом с домом», — указал градоначальник.

В ходе работ был обновлен фасад здания, обустроены врачебные кабинеты, уютные комнаты отдыха для персонала, светлые и просторные зоны ожидания. Также в поликлинике создали удобную систему навигации и установили современное оборудование.

Кроме того, специалисты благоустроили территорию около поликлиники. Здесь появились лавочки, новое ограждение, автоматические ворота, деревья и газон.

