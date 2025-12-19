Собянин рассказал об итогах модернизации хирургического корпуса ГКБ №67
Хирургический корпус городской клинической больницы (ГКБ) №67 имени Л.А. Ворохобова открылся после комплексной реконструкции. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что здание на улице Саляма Адиля (дом 2/44, строение 1) было построено почти 70 лет тому назад. Его комплексная реконструкция началась в октябре 2023 года.
По словам мэра, в шестиэтажном корпусе развернуты 233 койки, есть приёмное отделение, блок лучевой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии, хирургическое отделение, отделение колопроктологии, операционный блок и отделение эндоскопии, отделение анестезиологии и реанимации.
Собянин указал, что для корпуса было закуплено новейшее медицинское оборудование, в том числе, аппараты МРТ и КТ, ангиограф, рентгенодиагностические аппараты, рентгенографический аппарат, системы ультразвуковой визуализации.
«Обновленный хирургический корпус уже начал принимать первых пациентов. Теперь в нём есть всё необходимое для проведения сложнейших операций», — заключил градоначальник.
Ранее Собянин поручил в сжатые сроки открыть новую поликлинику в Некрасовке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
