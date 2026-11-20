Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных специалистов с Международным днем педиатра. Об этом градоначальник написал в своем канале в мессенджере «Макс».

Профессиональный праздник тех, кто ежедневно заботится о здоровье детей, отмечают 20 ноября. В системе здравоохранения Москвы работают более пяти тысяч педиатров. Собянин поблагодарил специалистов за труд и заботу о детях.

«С первых дней жизни ребенка вы помогаете ему расти здоровым. Вы проявляете внимание и чуткость не только к своим пациентам, но и к их родителям, оказывая им необходимую поддержку. Желаю вам благополучия и успехов в работе!» — написал градоначальник.

В Москве продолжают развивать детскую медицину, чтобы каждый ребенок получал необходимую помощь, а врачи могли работать в комфортных условиях, используя передовые методы диагностики и лечения. Для этого в столице обновляют действующие больницы и возводят новые.

Так, в 2025 году открылся многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира. За первый год его работы медики помогли более чем 75 тысячам детей. Кроме того, в городе продолжается модернизация Морозовской больницы, а на улице Алябьева в районе Филевский Парк возводят одну из больниц будущего — новый детский многопрофильный комплекс. В 2027–2029 годы в Москве планируется строительство центра детской нейрореабилитации и ортопедии на базе детской городской клинической больницы святого Владимира.

Как отметил Собянин, параллельно столица совершенствует организацию помощи. Особое внимание уделяют детям, которые нуждаются в длительном наблюдении и участии нескольких специалистов. В прошлом году в Москве запустили два важных проекта. Один из них «Ранняя помощь» — проект сопровождения малышей, которые родились раньше срока, с низким весом или перенесли критическое состояние в первые дни жизни. С детьми и родителями работает многопрофильная команда специалистов центров ранней помощи и центров развития: врачи, психологи, логопеды и педагоги. Они помогают как можно раньше определить возможные нарушения развития, вовремя начать необходимую помощь, сопровождают малыша в период роста и восстановления. К медицинским центрам прикреплены около четырех тысяч детей.

Также в городе открылись шесть специализированных детских центров лечения по направлениям «кардиохирургия», «кардиология», «гастроэнтерология». Одна команда специалистов ведет ребенка от обследования до лечения и последующих осмотров. Такой подход позволяет медикам следить за изменениями состояния, своевременно корректировать лечение. Под наблюдением уже более шести тысяч маленьких пациентов.

