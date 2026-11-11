Собянин поздравил экономистов с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил специалистов столицы с Днем экономиста, который отмечают в России 11 ноября. Об этом градоначальник написал в своем канале в мессенджере «Макс».
Как отметил Собянин, Москва входит в число крупнейших городских экономик мира, во многом это заслуга компетентных и талантливых экономистов.
«Они нужны везде — от социальных учреждений и ЖКХ до промышленных предприятий и ИТ-компаний», — указал мэр.
Экономисты вносят большой вклад в развитие города, превращая цифры в реальные достижения. Специалисты составляют программы развития российской столицы и бизнеса, прогнозы доходов и расходов, анализируют инвестиционные планы, оказывают помощь в принятии важных управленческих решений.
Собянин подчеркнул, что Москва является крупнейшим центром экономической науки и образования. В городе расположены ведущие экономические вузы, которые готовят специалистов для всей России. В них учатся свыше трети будущих экономистов страны.
В профессиональный праздник мэр пожелал специалистам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в труде.
Ранее Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя. Как отметил мэр, столичные школы — лучшие в стране, и в этот результат педагоги вкладывают всю свою энергию и талант. В системе московского образования работают примерно 110 тысяч педагогических работников, в том числе 54 тысячи учителей. Столица создает для педагогов все условия для всестороннего развития, специалисты могут участвовать в конкурсах профессионального мастерства, программах повышения квалификации, а также переподготовки. Кроме того, преподавателям доступны проекты наставничества и обмена опытом. К празднику в «Московской электронной школе» запустили функцию «Скажи спасибо учителю». Учащиеся могут отправить преподавателям цифровую благодарность за вклад в академические, спортивные, творческие достижения. Кроме того, педагогам можно отправлять виртуальные сюрпризы, которые ученики приобретают за виртуальные звезды, заработанные за выполнение ежедневных заданий, участие в турнирах или марафонах.
На портале mos.ru доступен масштабный спецпроект, посвященный развитию ключевых сфер Москвы. В их числе транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт и строительная сфера. Горожане могут узнать об изменениях за последние годы, инициативах, позволяющих сделать жизнь населения еще комфортнее, что ждет столицу и ее жителей в ближайшем будущем. На странице проекта «Экономика» представлены основные показателях экономического роста Москвы, его драйверы и перспективы, данные о том, какие показатели могут быть достигнуты в текущем году.
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