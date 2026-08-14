Собянин: Новый корпус школы № 1517 откроется 1 сентября

Он рассказал, что новый корпус для 400 учащихся 10-11-х классов был возведён в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Площадь четырёхэтажного здания, которое построено по индивидуальному проекту, превышает 7,5 тысячи квадратных метров.

Фасады образовательного учреждения выполнены с использованием современных и долговечных материалов. Здание было облицовано тремя видами панелей, а общий архитектурный облик дополняют витражные вставки, расположенные в определённом ритме окна и выступающие декоративные элементы. Для внутренней отделки были выбраны спокойные пастельные оттенки. Благодаря ярким акцентным элементам в коридорах, рекреациях и вестибюле пространству была придана выразительность.

В новом корпусе было создано комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества, в том числе безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы для проведения практических занятий, ИT-полигон и медиатека.

Центром общественной жизни школы станет зал для проведения мероприятий. Также есть спортивный зал с раздевалками, санузлами и душевыми, а на территории - спортивное ядро, площадка для отдыха. В рамках благоустройства было выполнено озеленение. Специалисты разбили газон, высадили деревья и кустарники.

Первых учеников новый корпус школы № 1517 на улице Генерала Глаголева примет 1 сентября текущего года. Как отметил Собянин, в ней много профильных классов, а том числе инженерный, медицинский и предпринимательский. Партнёрами школы, по его словам, являются МГУ, МАИ, МФТИ и другие столичные вузы.

Особое внимание в процессе обучения в школе уделят изучению предметов естественно-научного направления. Это математика, физика, биология, химия и информатика. Кроме того, старшеклассники смогут получать дополнительные знания в рамках городских образовательных проектов «Инженерный класс в московской школе», «ИТ-класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе» и «Предпринимательский класс в московской школе».

«Так что у ваших детей будет широкий выбор профиля и дальнейшего направления учебы. Это очень важно. И школа, конечно, соответствует всем требованиям. Надеюсь, что здесь ребятам будет уютно», — заключил градоначальник.

