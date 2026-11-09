Собянин: ГКБ № 15 имени Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году

По его словам, в результате стационар с 45-летней историей станет высококлассным медицинским центром нового поколения. Благодаря современной инфраструктуре и цифровым технологиям будут расширены возможности оказания плановой экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи, а комфортные условия помогут в лечении пациентов и работе врачей.

Градоначальник отметил, что Филатовская больница является одной из лучших в городе и ключевой в Восточном административном округе, в котором живёт более полутора миллионов человек. В 2023 году здесь был открыт один из шести городских флагманских центров, которые работают по новому стандарту экстренной помощи. В 2025 году первых пациентов принял обновлённый терапевтический корпус.

Мэр указал, что настоящее время модернизируются сразу три корпуса больницы. В частности, в роддоме приёмное отделение с двумя мельцеровскими боксами и экстренной операционной, а также палатные отделения патологии беременных, патологии новорождённых и недоношенных детей. Кроме того, будут работать акушерско-физиологические отделения с блоками для новорождённых, отделение анестезиологии-реаниматологии для беременных и рожениц, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, родильное отделение на 18 родовых боксов и операционный блок на 3 операционных.

На базе консультативно-диагностического центра ГКБ №15 планируется создать Межокружной центр рассеянного склероза. Также здесь будут функционировать Центр женского здоровья и отделения офтальмологии и микрохирургии глаза. В главном корпусе в рамках первого этапа предусмотрено обустройство хирургического и офтальмологического стационаров кратковременного пребывания и входной группы первого этажа. На 11-м и 12-м этажах будет организована работа двух отделений неврологии, гнойной хирургии, проктологии и урологии.

После этого начнётся реконструкция на остальных этажах в левой половине корпуса и далее работы перейдут в правую.

«Завершить модернизацию роддома и КДЦ, а также первый этап работ в главном корпусе ГКБ №15 имени Филатова планируем в следующем году. Также в планах — благоустройство территории больницы», - написал Собянин.

Он также добавил, что в рамках создания каркаса столичного здравоохранения с 2011 по 2030 год в Москве будет построено свыше 40 новых и реконструировано более 175 действующих больничных корпусов.

