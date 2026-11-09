Собянин: ГКБ № 15 имени Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году
Городская клиническая больница (ГКБ) №15 имени Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в результате стационар с 45-летней историей станет высококлассным медицинским центром нового поколения. Благодаря современной инфраструктуре и цифровым технологиям будут расширены возможности оказания плановой экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи, а комфортные условия помогут в лечении пациентов и работе врачей.
Градоначальник отметил, что Филатовская больница является одной из лучших в городе и ключевой в Восточном административном округе, в котором живёт более полутора миллионов человек. В 2023 году здесь был открыт один из шести городских флагманских центров, которые работают по новому стандарту экстренной помощи. В 2025 году первых пациентов принял обновлённый терапевтический корпус.
Мэр указал, что настоящее время модернизируются сразу три корпуса больницы. В частности, в роддоме приёмное отделение с двумя мельцеровскими боксами и экстренной операционной, а также палатные отделения патологии беременных, патологии новорождённых и недоношенных детей. Кроме того, будут работать акушерско-физиологические отделения с блоками для новорождённых, отделение анестезиологии-реаниматологии для беременных и рожениц, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, родильное отделение на 18 родовых боксов и операционный блок на 3 операционных.
На базе консультативно-диагностического центра ГКБ №15 планируется создать Межокружной центр рассеянного склероза. Также здесь будут функционировать Центр женского здоровья и отделения офтальмологии и микрохирургии глаза. В главном корпусе в рамках первого этапа предусмотрено обустройство хирургического и офтальмологического стационаров кратковременного пребывания и входной группы первого этажа. На 11-м и 12-м этажах будет организована работа двух отделений неврологии, гнойной хирургии, проктологии и урологии.
После этого начнётся реконструкция на остальных этажах в левой половине корпуса и далее работы перейдут в правую.
«Завершить модернизацию роддома и КДЦ, а также первый этап работ в главном корпусе ГКБ №15 имени Филатова планируем в следующем году. Также в планах — благоустройство территории больницы», - написал Собянин.
Он также добавил, что в рамках создания каркаса столичного здравоохранения с 2011 по 2030 год в Москве будет построено свыше 40 новых и реконструировано более 175 действующих больничных корпусов.
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