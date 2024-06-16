Ефимов: В Нагатино-Садовниках обустроят современный жилой квартал

На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники по программе комплексного развития территорий (КРТ) обустроят неэффективно используемый участок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 10 лет оператор КРТ на территории площадью 21,3 гектара построит жилой квартал. Там появится 690 тысяч квадратных метров недвижимости. Вложения в проект составят примерно 145 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации достигнет почти 4 млрд рублей. При этом в районе Нагатино-Садовники создадут более 16,2 тысячи рабочих мест», – рассказал он.

По его словам, на участке создана комфортная транспортная доступность между Котляковским и Каширским проездами недалеко от станции БКЛ «Варшавская».

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что на участке планируется строительство 414 тысяч квадратных метров жилья и более 270 тысяч квадратных метров общественно-деловой и соцнедвижимости. К тому же он подчеркнул, что там появятся школа на 900 мест и детский сад на 400 мест. В том числе на этом участке будут возведены ТЦ, магазины, отделения банков, офисы и спортивные объекты.

Ранее о реорганизации участка нежилой застройки в районе Нагатино-Садовники по программе КРТ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 подобных проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.