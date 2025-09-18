Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

Новый корпус школы № 2122 им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова построили в Щербинке в Москве. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Корпус принял первых учеников 1 сентября. Он соединен с основным зданием теплым переходом и рассчитан на 400 детей», — рассказал градоначальник.

В школе увеличили количество мест, в ней смогут учиться 1100 человек. В новом корпусе появились универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал, зоны отдыха. Благодаря открытию нового здания ученикам стали доступны комфортные условия для учебы и научно-исследовательской деятельности, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Рядом со учебным заведением обустроили площадки для подвижных игр и мероприятий, спортивную зону, привели в порядок территорию.

