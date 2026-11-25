Погружение московских школьников в реальную исследовательскую среду начинается с седьмого класса, в этом помогает система образовательных вертикалей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как отметил градоначальник, одна из важных задач столичного образования - заинтересовать талантливых школьников научным поиском и научить азам исследовательской работы. Ребятам предоставляют возможность погрузиться в реальную исследовательскую среду, работая над проектами, они находят единомышленников, учатся защищать идеи, знакомятся с потенциальными возможностями для карьеры.

«Благодаря системе образовательных вертикалей для большинства школьников погружение в науку начинается с седьмого класса. Выбирая одно из направлений — естественно-научное, математическое, физико-математическое или ИТ, — ребята получают глубокие знания по профильным предметам, учатся решать сложные задачи и пробуют свои силы в реализации первых серьезных проектов», — подчеркнул Собянин.

В этом учебном году одну из вертикалей выбрали около 35 тысяч московских школьников. По четырем направлениям учится свыше 91 тысячи человек. Логичным продолжением системы становятся предпрофессиональные классы в старшей школе: инженерные, медицинские, ИТ-, медиа-, предпринимательские, либо психолого-педагогические. Комплексное развитие инфраструктуры и регулярное обновление оборудования позволяет старшеклассникам применять самые современные лабораторные комплексы. Благодаря партнерству с более чем 40 университетами, научными организациями, свыше 400 профильных компаниями школьники регулярно посещают экскурсии и практикумы. Фактически московские старшеклассники получают доступ к академическому оборудованию и возможности для общения с учеными и специалистами в своих отраслях. Предпрофессиональные классы открыты более чем в 75% школ города, в текущем учебном году в них учатся около 56 тысяч старшеклассников.

Для ребят, которые стремятся посвящать исследованиям больше времени, был запущен городской проект «В центре науки». Он объединяет свыше 12 тысяч школьников, педагогов, молодых исследователей. Главная задача инициативы — помочь ребятам пройти путь от первичного интереса к предмету до самостоятельного научного труда. Темами исследований могут быть биотехнологии, космические исследования, когнитивистика, робототехника и ИТ. Ключевым направлением проекта в этом году стала программа «Научный ускоритель» для учеников 9–11-х классов. Под руководством более 200 молодых ученых из НИУ ВШЭ, РУДН, РНИМУ имени Н.П. Пирогова, Центрального университета, других ведущих вузов ребята осваивают методы исследований, работают на лабораторном оборудовании, учатся планировать эксперименты. Наставники сопровождают школьников на всех этапах от построения гипотезы до презентации проекта на конкурсах и фестивалях.

Так, ученик 11 класса школы № 1788 Кирилл Полянский изучает колебания солнечных корональных петель — светящиеся «арки» из раскаленного газа над поверхностью Солнца. В своей работе старшеклассние использует данные космической обсерватории Solar Dynamics Observatory. Работа Кирилла может помочь лучше понять физические процессы, происходящие на Солнце.

Главным смотром первых достижений школьников столицы являются открытые городские научно-практические конференции: «Инженеры будущего», «Старт в медицину» и «Наука для жизни». В этом году они собрали рекордное число участников — почти 50 тысяч учащихся. Победили и получили призы свыше 6 тысяч ребят. Победителем конференции «Инженеры будущего» стала ученица инженерного класса школы № 1502 «Энергия» Мария Баукина. Она исследовала в лаборатории Государственного научно-исследовательского института фрагмент картины «Битва» из Костромского музея-заповедника. Старшеклассница с помощью поляризационного микроскопа и ультрафиолетового излучения «заглянула» вглубь полотна, определив физико-химическую структуру грунта, лака, красок и восстановив историю его изменений, в результате она выявила более поздние слои. Итоги исследования были переданы реставраторам для дальнейшей работы.

Важным событием в популяризации научных знаний становится масштабный Международный фестиваль «Наука 0+». Он прошел уже в 12-й раз, объединив более пяти тысяч школьников. Главной темой года стал космос в честь 65-летия полета Юрия Гагарина. Школьники изучали интерактивные экспозиции, работу гироскопов, ставили физические опыты и обсуждали искусственный интеллект в космонавтике. В рамках мероприятия прошли лекция об этапах развития отечественной космонавтики — от идей Циолковского до планов строительства новой орбитальной станции и миссий к Луне и Марсу, а также встреча с лауреатом Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чунгом. Огромную роль в успехе фестиваля играют молодые исследователи, которые умеют и любят работать с детьми. Более 500 молодых ученых организовывали мастер-классы, читали лекции и работали в выставочных зонах.

Кроме того, в Москве свыше ста молодых ученых пришли в школы в рамках акции «Ученые — в школы». Специалисты помогали московским ребятам увидеть в научных дисциплинах пространство для собственного творчества и будущих открытий.

