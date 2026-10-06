Резидентом ОЭЗ Москвы стал производитель лечебного компрессионного трикотажа
Компания «Эластик Технолоджис», специализирующаяся на производстве лечебного компрессионного трикотажа, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Такой статус открывает для предприятия доступ к системе налоговых преференций: это позволит компании вложить высвободившиеся ресурсы в наращивание мощностей и открытие дополнительных вакансий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем последовательное развитие медицинской промышленности в столице. Эффективным инструментом поддержки предприятий, выпускающих современные медизделия, является присвоение им статуса резидента ОЭЗ Москвы. Такие компании полностью освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Это позволяет бизнесу направлять сэкономленные средства на модернизацию линий и расширение ассортимента. Новый резидент выпускает широкий ассортимент госпитального и лечебного компрессионного трикотажа», — указал Максим Ликсутов.
По его словам, в проект уже вложено свыше 300 миллионов рублей, а на предприятии появилось более 25 новых рабочих мест.
С начала работы производственных линий компания выпустила свыше 100 тысяч изделий — чулок, гольфов и колгот компрессионного типа. За счёт этой продукции удастся сократить зависимость от импортных компрессионных медицинских изделий — раньше их поставляли из Швейцарии, Турции и Китая.
Запуск производства прошёл при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проведение в октябре 2026 года «Месяца московской промышленности». В рамках программы запланировано свыше 25 событий, ориентированных на предпринимателей, студентов, молодых специалистов, горожан и гостей столицы.
В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» празднует 20‑летие. За прошедшие годы площадка эволюционировала: из стартового пространства для инновационных стартапов она превратилась в важнейший промышленный хаб и точку притяжения для компаний, укрепляющих технологический суверенитет страны.
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