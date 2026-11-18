Она напомнила, что платформа помогает врачам анализировать медицинские снимки. Уже проведено более 21 миллиона исследований. Также на «МосМедИИ» появился новый ИИ-сервис для выявления признаков артроза коленных суставов по рентгеновским снимкам. Он помогает врачам определить стадию заболевания. Финальное решение всегда остается за специалистом.

«Москва последовательно выстраивает систему применения искусственного интеллекта в медицине — от научных исследований и оценки алгоритмов до их внедрения в ежедневную работу врачей. Через платформу «МосМедИИ» этот опыт становится доступен всей стране», - указала Ракова.

Заммэра отметила, что всего к платформе подключено уже более 2,5 тысячи медицинских организаций, в том числе федеральные структуры, например, Федеральное медико-биологическое агентство России. Специалистам доступно 19 сервисов.

Ракова рассказала, что основой для создания «МосМедИИ» стал московский научный эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в лучевую диагностику, стартовавший в 2020 году на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Поддерку оказал столичный Департамент информационных технологий. В 2024 году по поручению российского президента Владимира Путина регионы получили доступ к платформе и представленным на ней зарегистрированным медицинским ИИ-сервисам.

В настоящее время московские сервисы обрабатывают около 50 тысяч снимков в день, которые приходят со всей страны. Месячный показатель - около полутора миллионов снимков.

По словам заммэра, для анализа с помощью ИИ медицинские изображения передаются из регионального цифрового архива на платформу «МосМедИИ». В ходе их изучения алгоритмы указывают на области возможных патологий и выполняют необходимые измерения. Итоговый результат возвращается в медицинскую организацию, после чего врач сопоставляет выводы ИИ с собственной оценкой.

Кроме того, платформа способна анализировать изображения, которые были получены с помощью маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки и позвоночника. Также с помощью «МосМедИИ» доступно исследование результатов компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Регионы могут самостоятельно выбирать сервисы для решения своих задач и при необходимости менять их.

