Овчинский: Новый спорткомплекс построят на западе Москвы

Инвестор начал строительство фитнес-клуба площадью около 4000 «квадратов» на Боровском шоссе (район Ново-Переделкино). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Поблизости от будущего спортивного объекта расположены станция метро «Новопеределкино» Солнцевской линии, а также автобусная обстановка, что позволяет обеспечить хорошую транспортную доступность.



По словам Овчинского, на двух наземных и подземном этажах разместятся три бассейна, пространство для кросс-тренинга, кардиозона, тренажерный зал площадью более 700 квадратных метров, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также термальный комплекс с двумя финскими саунами, хамамом, можжевеловой и русской банями, детский клуб и кафе здорового питания. «На прилегающей территории оборудуют автостоянку на 46 машино-мест, выложат тротуары, высадят кустарники. Сейчас на объекте идут монолитные работы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



При строительстве используются высококачественные современные материалы.



Поблизости от спортивного объекта расположен жилой массив. Местные жители смогут заниматься спортом в непосредственной близости от дома, не затрачивая на дорогу много времени.

