На портале «СтроимПросто» станет доступен новый цифровой сервис в рамках «Карты строек». На карте будут отмечаться все здания, которые требуют специального художественного оформления. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Новый инструмент позволит предпринимателям не искать нужные сведения вручную в объемных документах, а сразу перейти к конкретному зданию на карте и в несколько кликов найти нужные требования к размещению информационных конструкций. При этом содержание утвержденных архитектурно-художественных концепций не меняется – цифровой сервис только делает работу с ними понятнее и удобнее», - отметил он.

По его словам, новый сервис сделает взаимодействие города и бизнеса еще более удобным. Пользователь портала сможет на карте узнать, какие требования есть к тому или иному зданию. Данные будут поддерживаться в актуальном состоянии, но сервис будет носить информационный характер, юридическую силу сохраняет официальный документ на сайте Департамента.

Это сильно упростит подготовку предпринимателя, который создает вывески для своего объекта. Новая функция будет особенно востребованной на фоне больших объемов строительства в столице. Так, только в рамках программы реновации в Москве за 10 месяцев было построено 67 новостроек, столица занимает лидирующие позиции среди всех регионов.

