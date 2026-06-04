Овчинский: Москва и ДОМ.РФ будут развивать цифровизацию в жилищном строительстве

Российская столица и ДОМ.РФ договорились развивать цифровые механизмы в жилищном строительстве. Правительство Москвы и финансовый институт развития подписали соглашение об информационном взаимодействии в данной сфере в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевые цели такого взаимодействия - повышение прозрачности отрасли, развитие цифровых механизмов коммуникации, создание качественной базы аналитики для принятия управленческих и инвестиционных решений. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Сегодня строительная отрасль все больше опирается на цифровые решения и качественные данные. От их полноты и актуальности зависят скорость принятия решений, эффективность реализации проектов и прозрачность работы рынка в целом. Сотрудничество с ДОМ.РФ позволит синхронизировать подходы к работе с информацией и повысить качество аналитики в жилищном строительстве. Это важный шаг для дальнейшего технологичного развития отрасли строительства», – отметил глава департамента.

Москва и ДОМ.РФ будут обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия по теме развития строительства жилья. Соглашение предусматривает улучшение обмена данными между единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) и системами мегаполиса в градостроительной сфере.

Ещё одна составляющая сотрудничества - совершенствование и актуализация имеющихся массивов данных о строящихся и реконструируемых жилых объектах, в том числе, домах из программы реновации. Это сделает рынок строительства более открытым и понятным как для профессионалов отрасли, так и для москвичей. Городу это обеспечит более точное планирование и оперативную реакцию на изменения рынка.

Кроме того, развитие цифровых инструментов и унифицированных подходов к работе с информацией создаст дополнительные возможности для стабильного развития жилищного строительства в Москве.

