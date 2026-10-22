ОЭЗ «Технополис Москва» и корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключила договор о сотрудничестве с корпорацией по развитию малого среднего предпринимательства (МСП). Официальная церемония подписания прошла в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. Сотрудничество позволит передовым представителям бизнеса получить возможности федеральной поддержки, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«ОЭЗ “Технополис Москва” сегодня является флагманом столичной промышленности. Здесь сосредоточено свыше 250 предприятий, которые выпускают микроэлектронную продукцию, лекарства, медицинские изделия, лазерное оборудование и другие высокотехнологичные изделия», — отметил он.

По его словам, договор с корпорацией МСП — это стратегический шаг для инновационных компаний, которые смогут добиться льготного финансирования, федеральной поддержки и брать заказы от крупного бизнеса, шаг для инновационных компаний.

В рамках переговоров особое внимание было уделено поддержке проектов потенциальных и действующих резидентов, включая создание благоприятных условий для развития предпринимательства, а также информационную, консультационную и организационную поддержку малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что его компания работает над рядом адресных программ, которые расширяют возможности высокотехнологичного бизнеса. В том числе среди них стимулирование кредитования, льготные ссуды для малых технологических компаний и производителей станков и роботов. Он добавил, что союз с ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит появление необходимых продуктов и принятие важных решений для укрепления технологического суверенитета страны.

Компании-резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» при содействии корпорации МСП ведут ряд инвестиционных проектов: выпуск первого в России бионического протеза локтя, продвижение научно-производственных инициатив в сфере терапии тяжелых хронических и социально значимых заболеваний, а также масштабирование выпуска адаптивной одежды и обуви для пациентов с сахарным диабетом.

В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» отметила свой 20-летний юбилей со дня основания. За это время она прошла путь развития от площадки для старта инновационных проектов в ключевой центр российской промышленности и центр притяжения компаний, формирующих технологический суверенитет РФ. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га расположено производство более 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих отрасли микроэлектроники, приборостроение, биомедицину, IT и робототехники.

Мэр столицы Сергей Собянин провозгласил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В повестке — свыше 25 событий для предпринимателей, учащихся, начинающих специалистов, горожан и гостей города. В Москве состоятся Московский инвестиционно-промышленный форум, День карьеры, церемония чествования трудовых династий, более 20 экскурсий на передовые высокотехнологичные производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые просветительские лекции. Город также впервые принимает Международный форум особых экономических зон, гостями которого стали партнеры из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

