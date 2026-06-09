Новостройку по программе реновации возведут в Нижегородском районе

Новый дом по программе реновации построят в Нижегородском районе, согласован соответствующий проект. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации на месте расселенной пятиэтажки в Нижегородском районе. В новостройке будет 525 квартир, семь из них спроектированы специально для маломобильных жильцов», – добавил Щербаков.

Новостройку возведут по адресу: Рязанский проспект, земельный участок 17. Собственники получат квартиры с чистовой отделкой по стандартам программы реновации, полностью готовые к переезду. Суммарная площадь жилья составит более 30 тысяч квадратных метров.

Для удобства жильцов в здании будет создана безбарьерная среда: не будет перепадов и порогов на внутренних путях движения, в межквартирных и лифтовых холлах и во входных группах.

В одном из нежилых помещений на первом этаже будет работать Центр информирования для новоселов.

Кроме того, строители выполнят комплексное благоустройство: организуют велопарковку, оборудуют детскую и спортивную площадку с брусьями, турниками и уличными тренажерами, установят скамейки и проложат пешеходные дорожки, а также озеленят территорию.

Рядом находятся пересадочный узел «Нижегородская» и станция метро «Стахановская», а также заведения общепита, магазины, социальные, образовательные и медицинские учреждения.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче новостройки по реновации на Онежской улице (Головинский район).

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.

Высокие темпы возведения жилья отвечают инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».





