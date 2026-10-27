Национальный рейтинг прозрачности закупок охватил процедуры на 15,3 трлн рублей

Завершился первый этап исследования Национального рейтинга прозрачности закупок — 2026 (НРПЗ-2026). В этом году исследование охватило более 3,4 млн закупочных процедур общей стоимостью свыше 15,3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе НРПЗ.

Национальный рейтинг прозрачности закупок формируется в 21-й раз. Независимое исследование охватывает деятельность 53 федеральных министерств и ведомств, 85 субъектов РФ и 87 муниципальных образований. В основу оценки легли данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, а также сведения, предоставленные заказчиками в рамках анкетирования.

«Эффективность рейтинга во многом определяется вовлечённостью самих заказчиков. В этом году число участников, представивших подробные сведения о своей закупочной деятельности, выросло на 11%. Это свидетельствует о растущем интересе заказчиков к независимой оценке эффективности закупок. Для них рейтинг — не просто место в итоговой таблице, а возможность оценить уровень конкуренции, качество закупочных процедур и определить направления для дальнейшего развития», — отметил председатель организационного комитета НРПЗ Виктор Симоненко.

Работа заказчиков по закупкам оценивается аналитическим центром НРПЗ по 36 критериям. Среди ключевых показателей — уровень конкуренции, снижение начальной цены по итогам закупочных процедур, использование конкурентных способов определения поставщиков и участие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отдельным направлением исследования станет оценка применения мер национального режима в госзакупках. За рассматриваемый период их действие распространялось более чем на 2,7 млн закупочных процедур общей стоимостью свыше 6 трлн рублей. Эксперты проанализируют применение соответствующих механизмов в закупочной деятельности заказчиков.

«„Национальный рейтинг прозрачности закупок“ за время существования доказал свою эффективность как инструмент стимулирования открытости, прозрачности и добросовестной конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок. Ежегодные результаты исследования национального рынка закупок позволяют выявить проблемные зоны в закупочной деятельности региональных заказчиков, определить точки потенциального роста и приоритетные пути развития системы закупок. Для Нижнего Новгорода участие в проекте стало не просто доброй традицией, а одним из ключевых инструментов общественного контроля закупочной деятельности», — рассказала директор Департамент экономического развития и инвестиций города Нижнего Новгорода Елена Антонова.

Эксперты НРПЗ уже приступили к обработке и анализу собранных данных. Итоги исследования планируется представить в ноябре на пленарном заседании в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Рейтинг будет сформирован на трёх уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

